Елена Захарова продемонстрировала идеальную фигуру после родов на "Золотом орле"

26 января на премии "Золотой орел" актриса Елена Захарова продемонстрировала идеальную фигуру после родов. Она сфотографировалась на мероприятии, которое проходило в павильоне "Мосфильма".

В декабре знаменитость родила ребенка. Но не прошло и двух месяцев, как она поразила своих поклонников былой стройностью. На церемонию Елена Захарова пришла в облегающем черном наряде с полупрозрачными узорами, который ещё сильнее подчеркнул прекрасную форму.

Корреспонденты, присутствующие на мероприятии, поинтересовались у актрисы, как ей удалось за короткий срок добиться потрясающих результатов в похудении. Елена Захарова уверила представителей СМИ, что не прибегала к радикальным мерам. Она лишь уделяет много внимания новорожденному и употребляет в пищу исключительно те продукты, которые врачи рекомендуют для кормящих мам.