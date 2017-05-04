Рома Зверь отсудил 500 тыс руб за украденную 3 года назад песню

Роман Билык, лидер рок-группы "Звери" отсудил у нарушителей авторского права 500 тысяч рублей за композицию "Южная ночь", украденную три года назад. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях.

Исполнитель с 2014 года начал судебную тяжбу с представителями кинокомпании Central Partnership после того, как создатели без разрешения использовали его композицию в фильме "Выпускной". Изначально в намерениях Романа Билыка было стянуть 1,5 миллиона рублей компенсации. Однако после трех лет, множества судебных заседаний и апелляций судья вынес постановление, которое обязало киноделов выплатить треть заявленной суммы.

Своим достижением певец поделился с поклонниками. Он отметил, что справедливость была восстановлена. Пользователи социальной сети выразили поддержку Роме Зверю и свою радость от его победы над обидчиками.