Ольга Бузова сообщила о своем выступлении в ДК "Икс-Икс-Икс Победы"

Ольга Бузова накануне выступления в Йошкар-Оле сделала анонс мероприятия в Доме культуры, который назвала "Икс-Икс-Икс Победы". Такое обращение появилось на её Stories, однако через некоторое время было удалено.

Речь идет об учреждении, посвященному XXX-летию победы ВОВ, однако Ольга Бузова, по неизвестной причине, перепутала римские цифры с буквами латинского алфавита. В зале здания она вместе с актерской труппой ставила спектакль "Мужчина нарасхват".

В ролике актриса поделалсь своей усталостью от бессонной ночи. При этом некоторые подписчики посоветовали ей больше отдыхать, чтобы не свалиться от "упадка сил". Другие раскритиковали её за невежество и незанание популярной системы исчисления.

Ранее "Версия" опубликовала материал о том, что Ольга Бузова, все таки, собрала полный зал в Йошкар-Оле.