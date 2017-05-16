СМИ: Брэд Питт намерен вернуться к Дженнифер Энистон

Актер Голливуда Брэд Питт намерен вернуться к артистке Дженнифер Энистон. Об этом пишут американские таблоиды.

Западная пресса не унимается по поводу отношений между Брэдом Питтом и его бывшими женщинами. Накануне появилось предположение, что актер из США вновь намерен возобновить романтические отношения со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон.

Звезда «Друзей» уже посетила не так давно его дом, где экс-супруг смог познакомить ее со своими детьми. Они отнеслись к актрисе с теплотой и понимаем. Ходят слухи, что возобновление романа между бывшими партнерами может начаться в ближайшем будущем. Энистон западным изданиям уже подтвердила, что простила все бывшие обиды Питту и не держит на него зла.

Еще одна женщина американского актер Анджелина Джоли также проводит в порядок свои чувства и в ближайшее время между бывшими супругами может быть подписано соглашение о правилах опекунства над детьми.

Напомним, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон были связаны узами брака около пяти лет вплоть до 2005 года.