Российская популярная певица Нюша представила фанатам новый сингл. Об этом она сообщила на страницах социальной сети Instagram.

27-летняя Ирина Шурочкина, больше известная поклонникам в качестве певицы Нюши, вновь порадовала своих поклонников творчеством. Исполнительница поделилась ссылкой на новую песню из своего альбома. Сингл «Ночь» можно уже сейчас прослушать в социальной сети Instagram, перейдя по указанной в посте певицы ссылке.

Фанаты всего за несколько часов смогли проставить своему кумиру многочисленные отметки «Мне нравится».

Также артистка пригласила всех желающих прийти на официальную презентацию сингла «Ночь» в один из торговых центров Москвы.

Ранее сообщалось, что Нюша порадовала поклонников пикантным фото на своей странице в социальной сети. Ее можно было лицезреть с пышными формами, что пришлось по нраву многочисленным фанатам молодой певицы.