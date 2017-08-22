Муж Нюши поругался с фанатами Крида из-за того, кто может ставить «лайки»

Муж Нюши Игорь Сивов поругался с фанатами Крида в Instagram. Они заявили, что певица слишком много «лайков» ставит их кумиру, попросив Сивова лучше за ней смотреть, как сообщает VistaNews.

Супруга Нюши сначала это рассмешило, а потом он начал спорить с фанатами Крида. Особенно громким получился диалог с неким kinderkreed, который больше всего ратовал, чтобы исполнительница не ставила «лайки». Игорь Сивов попросил интернет-пользователя следить за собой, а также отметил, что он так выражается, поскольку, видимо, с ним давно никто серьёзно не разбирался.

В итоге, дошло дело до того, что со стороны мужа певицы начались нецензурные выражения. Теперь он уже спорил с поклонниками Крида, утверждая, что они следят за Нюшей. Разбирательство затянулось на пару дней, воспринимаясь самим поклонниками исполнителя в качестве шутки.