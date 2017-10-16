СМИ: Маликов стал отцом при помощи суррогатного материнства

Российский певец Дмитрий Маликов стал отцом при помощи суррогатного материнства. Событие произошло накануне в Санкт-Петербурге.

Некоторые российские издания поспешили сообщить приятное известие от артиста Дмитрия Маликова. Возможно, он стал отцом в очередной раз на 48-ом году жизни. Есть версия, что Маликов с супругой Еленой воспользовались услугами по взращиванию плода в организме другой женщины. Однако певец отказался комментировать подобные слухи и факт рождения ребенка пока также до конца установить не удалось. Известно, что событие могло случиться накануне в Северной столице России.

У композитора и певца уже есть общий ребенок с нынешней супругой.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Маликов попросил создавать на него фейковые страницы в социальных сетях. По мнению певца, так он сможет вновь стать популярным в своей стране.