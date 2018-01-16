Тимур Батрудинов рассказал о своих чувствах к Бузовой после отдыха в Таиланде

Недавно известная телеведущая Ольга Бузова вернулась со своего отдыха из Таиланда вместе со своим спутником Тимуром Батрудиновым. По всей видимости, Тимур настолько сильно привязан к Бузовой, что уже спустя недолгую разлуку соскучился за ней.

Убедиться в этом можно с помощью Instagram, где довольно известный комик опубликовал на своем аккаунте совместное фото, сделанное в период их совместного отдыха на курорте. Как написал сам Батрудинов в комментарии к фотографии, с Ольгой они знакомы с тринадцати лет, но настоящая возможность узнать девушку появилась только в Таиланде.

В Признании к Бузовой, Батрудинов заявил о том, что для него это оказался самый прекрасный отпуск. Эти несколько дней без Ольги очень нудные. Поклонники знаменитостей сообщили, что из Тимура и Ольги может получиться весьма хорошая пара.