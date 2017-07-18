Брэдли Купер с одобрением отнесся к дружескому сексу

Корреспондентам удалось отыскать статью в одном из провинциальных издательств, автором которой является 18-летний Бредли Купер. В этой заметке будущая голливудская звезда, на то время учащийся старших классов, вел рассуждения о том, что интимные отношения не являются помехой для дружбы.

Данная статья была напечатана в местной газете штата Пенсильвания в далеком 1993 году. В данной заметке стажер Купер, основываясь на собственном опыте, рассуждал, что интимная близость между парнем и девушкой, которые являются лучшими друзьями, не только не разрушит дружбу, но и выведет ее на новый уровень. Рассказывая об отношениях со своей знакомой Купер заявил, что даже и не мог представить, что у него с его подругой может быть более близкая связь, но после ее разлуки со своим молодым человеком, все резко изменилось. К тому же он указал имя своей лучшей подруги, ею была Дебора Ландес.

Отметим, что в начале этого месяца СМИ узнали о предстоящей свадьбе Бредли Купера и Ирины Шейк. Российская модель успела похвастать своим обручальным кольцом перед подписчиками ее странички в Instagram.