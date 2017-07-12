Дана Борисова пол вечера прорыдала на плече Андрея Малахова

Дана Борисова встретила телеведущего Андрея Малахова на мероприятии по организации международнорго антинаркотического лагеря и пол вечера рыдала на его плече. Об этом стало известно изданию VladTime со слов организаторов.

Представитель Национального антинаркотического союза Никита Лушников стал свидетелем трогательной встречи знаменитостей. Он рассказал, что Андрей Малахов уже длительное время оказывает поддержку учреждению, а минувшее событие посетил лично. Дана Борисова во время беседы с ведущим не смогла сдержать слез.

Ранее именно Андрей Малахова помог звезде справиться с зависимостью и даже отправил на лечение в клинику на территории Таиланда. После курса реабилитации Дана Борисова заметила, что большинство знакомых перестали общаться с ней. Но Андрей Малахов снова поддержал её и пообещал никуда не пропадать из её жизни, чем заслужил огромную благодарность.