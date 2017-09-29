Ольга Рапунцель получила должность ведущей в "Дом-2"

Популярная теле-стройка "Дом-2" практикует работу учистниц реалити-шоу как ведущих. Такой шанс достался и знаменитой, скандальной участнице Ольге Рапунцель.

Девушка давно мечтала о должности ведущей, утверждала, что сможет быть не хуже Ольги Бузовой и организаторы шоу сделали для Рапунцель персональную рубрику под названием "Baby-бум", которая подходит к ее положению. На первой съемке Рапунцель рассказала о своей беременности. Также она поделилась с телезрителями своими мыслями о том, как планирует назвать будущую дочь. Муж участницы хотел назвать девочку Дариной, но Рапунцель довольно агрессивно отнеслась к этому. Ольге на нравится звучание инициалов "ДДД", объясняя это тем, что такие инициалы подошли бы мальчику, но никак не девочке. Зрители разделились на два фронта когда узнали, что Ольга Рапунцель будет ведущей. Кто-то очень рад за будущую мамочку, а кто-то не может воспринять эту новость, говоря о том, что она слов связать не может, что ее словарный запас желает лучшего несмотря на то, что Рапунцель получала высшее образование. Но многие фанаты "Дома-2" поддерживают девушку.