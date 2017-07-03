Седокова порадовала поклонников откровенным фото в Instagram

Популярная певица Анна Седокова поделилась откровенным селфи из SPA-салона в Лос-Анджелесе. Такой записью она порадовала поклонников на странице в Instagram.

На опубликованной фотографии музыкальная исполнительница запечатлела себя в зеркале в перерыве между процедурами. Её голое тело надежно прикрыто плотной темной простыней.

В описании публикации Анна Седокова поделилась с подписчиками своим восторгом от услуг заведения и различных процедур. Она отметила, что из-за карьеры и воспитания детей в последнее время уделяла слишком мало времени себе. Знаменитость заявила, что в будущем будет больше внимания уделять своему телу. Она подчеркнула, что дети будут счастливы тогда, когда мама будет наслаждаться жизнью и своей красотой.

Ранее "Версия" сообщала о посте Анны Седоковой, в котором она показала свою пышную прическу.