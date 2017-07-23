Эротический образ Ирины Шейк возбудил фанатов

Новый эротический образ модели Ирины Шейк навёл фанатов на непристойные мысли. Чёрный комбинезон с прозрачным кружевным верхом, который одела знаменитость, сделал фигуру знаменитости максимально сексуальной.

Интернет-пользователи подчеркнули, что это тот случай, когда именно удачно подобранная одежда показала больше, чем её отсутствие. Они похвалили Ирину Шейк за выбор такого эротического образа, поставив её в пример многих знаменитостям, желающим привлекать внимание именно сексуальностью фигуры.

Снимок за полчаса набрал больше сотни тысяч оценок «мне нравится», как сообщает «Версия Инфо». Стоит отметить, что Ирина Шейк часто поражает подписчиков своими интересными фотографиями, и её образы признаются едва ли не самыми сексуальными среди всех, наблюдаемых в Instagram.