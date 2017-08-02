59-летняя Мадонна опубликовала селфи с обнаженной грудью

59-летняя певица Мадонна опубликовала в социальной сети селфи с обнаженной грудью. Откровенную фотографию она разместила на своей странице в Instagram.

На фотографии музыкальная исполнительница демонстрирует полностью голый торс, который частично прикрыт сумкой с изображением "Моны Лизы" производства бренда Louis Vuitton. При этом одна грудь полностью видна.

В описании Мадонна отметила, что спустя продолжительное время продолжает "пускать слюни" по своей брендированной сумке со знаменитым изображением авторства Леонардо да Винчи. Поклонники положительно оценили поступок кумира и поставили под записью более 150 тысяч лайков. В комменатриях пользователи соцсети пишут, что знаменитость сама может считаться произведением искусства.