Седокова поделилась пышной прической из Лос-Анджелеса

Анна Седокова поделилась с подписчиками фотографией своей пышной прически из спа-салона в Лос-Анджелесе. Такую запись она разместила в Instagram.

На фотопортрете певица позирует с "утиными губами" и огромными очками. В описании Анна Седокова поблагодарила за теплый прием сотрудников заведения Ciel Spa, которое работает на территории гостиницы SLS Hotel. Отдельной благодарности удостоился пользователь @natali_lalaland_, которая сделала знаменитости её любимую укладку.

Анна Седокова также поинтересовалась у подписчиков, какой город ей стоит посетить с концертом. Она пообещала прочесть все комментарии, чтобы определить, где её ждут сильнее всего и какие населенные пункты стоит посетить с гастролями.