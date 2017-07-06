Известная певица и звезда телевидения Ольга Бузова с заспанным лицом пригласила фанатов на концерт в Йошкар-Оле. Артистка оставила об этом событии запись в Instagram.

Знаменитая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова продолжает свою гастрольную деятельность по России. О своих ближайших выступлениях артистка написала в социальной сети Instagram.

Бузова сообщила, что не спала всю ночь и чувствует себя не очень хорошо в ранний час. Знаменитость призналась своим подписчикам, что сначала даже не поняла, где находится, а затем пригласила всех поклонников ее творчества на спектакль «Мужчина нарасхват». Запись набрала немало отметок «Мне нравится».

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова встревожила многочисленных поклонников опухолью на лице. Пользователи выдвинули ряд версий, среди которых были и самые неожиданные. Юзеры посчитали, что звезда телеэкрана злоупотребляет либо алкоголем, либо уколами красоты.