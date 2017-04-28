Звезда «Универа» Гайдулян назвал причину развода

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян назвал истинную причину развода. На днях актер признался, что с Дианой Очиловой не сложилась семейная жизнь.

Популярный актер молодежных сериалов Андрей Гайдулян в своем последнем интервью обозначил причины, по которым расстался со своей супругой Дианой Очиловой. По словам молодого актера, все дело в том, что пара часто не могла найти общий язык и ссорилась по пустякам. Гайдулян заявил, что ценит семейные отношения и никогда не изменял бывшей супруге.

Напомним, что Гайдулян и Очилова прожили вместе около семи лет, а затем решили расстаться по неизвестным долгое время причинам. Сначала сама экс-возлюбленная намекала в социальных сетях, что основной причиной отказа от продолжения семейной жизни стала измена супруга. Однако эти слова не подтвердил сам актер.

Очилова, в свою очередь, заявила, что успела ознакомиться с интервью Гайдуляна и в резкой манере дала понять, что он ее больше не интересует.