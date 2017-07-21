Дочь Валерии прокомментировала снимки матери с новорожденными

Дочь популярной российской певицы Валерии прокомментировала снимки матери с новорожденными детьми. Анна Шульгина намекнула на родство с малышами.

24-летняя дочь знаменитой певицы из России Валерии дала понять, что к снимкам, которые опубликовала на страницах социальных сетей ее мать, она может иметь самое непосредственное отношение. Анна Шульгина призвала в шутливой манере в комментариях под снимком убрать провокационные фото малышей. Девушка называет близняшек «бусинками». Через некоторое время слова дочери были удалены.

Подписчики не унимаются и продолжают гадать, кто же эти новорожденные и какое они имеют отношение к Валерии и ее семейству.

Напомним, что накануне в Сети появились снимки, на которых 49-летняя певица стоит рядом с двумя колясками. В них можно увидеть, как лежат маленькие дети одного возраста.

Примечательно, что Шульгина вряд ли могла стать матерью, ведь журналисты не смогли заметить у нее никаких признаков беременности. К тому же сама Валерия неоднократно заявляла, что пока не намерена становиться бабушкой.