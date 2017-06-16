Бузова встревожила поклонников опухолью на лице

Ольга Бузова встревожила своих поклонников заметной опухолью на лице. На данный момент ее фанаты выдвигают различные версии, что послужило причиной таких изменений во внешности их любимицы.

Шокированные фаны Бузовой были встревожены фото их любимицы, после того как на просторах глобальной сети был опубликован анонса новой серии телепроекта «Дом-2». На записи, которая привлекла к себе столь большое внимание, запечатлен момент диалога Романа Гриценко по видеосвязи со своей любимицей.

После просмотра данного разговора, можно предположить, что Бузова находилась на территории Таиланда. Но поклонники были обеспокоены не самим разговором молодых людей, а внешним видом телеведущей.

Пользователи, которые просмотрели ее аккаунт, заявили, что Бузова довольно плохо выглядит, а на лице у нее словно какая-то «опухоль». Некоторые предположили, что причиной таких изменений могли послужить «переборы» со спиртными напитками. В то время как другие заявили, что это последствия «перебора» с уколами красоты.

Отмечается, что на данный момент не известна истинная причина возникновения таких изменений во внешности Ольги Бузовой. Возможно, она сама в ближайшие сроки прокомментирует многочисленные вопросы.