СМИ: Тарасов намерен вернуться к Бузовой из-за денег

Известный российский футболист Дмитрий Тарасов намерен вернуться к Ольге Бузовой. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Игрок в футбол и бывший супруг участницы «Дома-2» Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов может вернуться обратно к певице. Об этом сообщают некоторые российские издания. Причиной этого стало якобы бедственное положение спортсмена. По слухам, контракт с ним ФК «Локомотив» может скоро расторгнуть, поэтому это серьезно повлияет на дальнейшую жизнь игрока сборной России.

Также журналисты отметили, что в семействе Тарасова и Анастасии Костенко не все так гладко в финансовом плане. Модель стала довольно часто постить в социальных сетях рекламу, чего ранее не наблюдалось.

Поклонники поговаривают, что футболист вынужденно женился на Костенко, так как та ждала ребенка. Ольга Бузова напротив, демонстрирует в последнее время успехи почти по всем направлениям и готова увеличить себе грудь, чтобы быть еще более привлекательной.