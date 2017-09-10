Дима Билан в Instagram показал видео студенческих времен

Накануне популярный исполнитель Дима Билан показал фанатам в своем профиле Instagram видео со своего выпуска с Училища имени Гнесиных. Он написал, что скучает по студенческой жизни.

Дима Билан часто очень откровенен со своими фанатами и любит делиться с ними различными историями из своего прошлого. В честь того, что вчера в России отмечали день студента, он разместил на странице своего аккаунта в фотосервисе Instagram архивные видеозаписи, которые были сделаны еще когда он был студентом. Это был праздник его выпуска, на котором присутствовали Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и другие известные личности.

На видеозаписях исполнитель запечатлен веселым и жизнерадостным. Также его поклонники отметили, что на них он молод и красив, однако сейчас он не сильно-то и изменился и по-прежнему радует их своим обаянием.