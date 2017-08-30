Молодую возлюбленную Бондарчука подозревают в беременности

Актрису Паулину Андрееву, молодую возлюбленную Федора Бондарчука, подозревают в беременности. Пользователи соцсетей отметили такую вероятность после появления пары на премьере фильма "Селфи".

29-летняя Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук вместе прибыли на показ в кинотеатре "Октябрь". Они постоянно держали друг друга за руки и показывали свои чувства перед камерами фотографов.

Паулина Андреева по случаю мероприятия нарядилась в черное платье с длинными рукаваи и закрытым воротником. На ногах красовались лаковые ботфорты. Внимание поклонников привлек свободный покрой платья, ведь раньше актриса постоянно подчеркивала свою фигуру обтягиващими нарядами. Некоторые также заметили, что живот Паулины Андреевой слегка округлился. Они предполагают, что за фасоном знаменитость старается скрыть свою беременность. Кое-кто даже успел заранее поздравить пару с будущим пополнением.