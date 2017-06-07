Певец Монатик анонсировал выход нового клипа

Певец из Украины Дмитрий Монатик анонсировал выход своего нового клипа. Работа под называнием "То, от чего без ума" должна официально появиться 1 февраля.

31-летняя звезда украинского шоу-бизнеса анонсировал на собственной странице в Instagram скорую премьеру клипа на песню "То, от чего без ума". Пользователи уже сегодня могут при помощи тизерной нарезки примерно понять, о чем идет речь и какие персонажи будут принимать участие в музыкальной видеоистории.

Сообщается, что до первых официальных кадров для большой аудитории остается всего несколько дней. На ресурсе, посвященному поп-исполнителю, ведется своеобразный отсчет времени до премьеры видеоряда. Она намечена на первый день февраля.

Напомним, что Дмитрий Монатик уже давно занимается музыкальным творчеством и широко стал известен зрителям на постсоветском пространстве благодаря участию в телевизионных проектах, посвященных молодым талантам из Украины. Музыкант принимал участие в открытии конкурса «Евровидение» в прошлом году.