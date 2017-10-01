Риз Уизерспун высмеяли за три ноги на обложке Vanity Fair

Накануне в Twitter появилось фото со свежей обложкой глянцевого издания Vanity Fair, на которой красуется знаменитая 41-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун. После этого ее фанаты высмеяли редакторов журнала за то, что те не умеют пользоваться фотошопом и сделали ей на снимке три ноги.

Пользователи сети обсуждают историю, которая затрагивает название популярного глянцевого журнала Vanity Fair, а также имена некоторых голливудских звезд, в частности, имя актрисы Риз Уизерспун. В скором времени ожидается проведение мероприятия, связанного с вручением премии «Оскар», и потому накануне него журнал издает обложку с тематической звездной обложкой. В этот раз редакторы Vanity Fair немного облажались, считают комментаторы обсуждаемого фото. На первой и главной странице они поместили фото, где у Уизерспун три ноги. Неудачный фотошоп это или невнимательность, однако многих возмутила такая оплошность.

Тем не менее, многие отнеслись к ней с юмором, в том числе и сама актриса. В шутку она написала, что надеется на понимание фанатов и на то, что они примут ее такой, какая она есть. Кроме того, к обсуждению подключилась еще одна звезда, которая присутствует на обложке, Опра Уинфри. Она показала скрин внутренней страницы, где у нее три руки.