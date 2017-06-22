Снимок Валерии с двойняшками шокировало поклонников

Известная артистка Валерия поразила своих многочисленных фанатов фотоснимком с двойней прекрасных малышей. Неожиданная фотография появилась в социальной сети на страничке звезды в Instagram.

Поклонники посчитали, что артистка Валерия и ее муж Иосиф Пригожин стали родителями. Первым поразил фанатов продюсер, он опубликовал снимок в своем аккаунте на страничке еще 1-го января этого года. Он прокомментировал фото тем, что утро первого дня Нового года началось в три часа дня с двумя ангелочками.

Через пару дней фото с двойняшками появилось в микроблоге Валерии. На нем Валерия предстала в лифте с коляской с двумя малышами. Многие начали поздравлять артистку с пополнением, но при этом вопрос о том, откуда появились малыши, посеял в аккаунте настоящий раздор.

Одни поклонники начали заваливать певицу поздравлениями, вторые подумали, что это уже внуки, а третьи подумали, что малыши из детского дома. Однако после долгой дискуссии фанаты сошлись во мнении, что появление малышей - это огромное счастье, им пожелали счастья и здоровья. Отмечается, что Валерия и ее супруг очень давно хотели детей. В 2014 году теледиве удалось забеременеть, но выносить плод она не смогла.