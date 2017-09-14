Кейси Афлек отказался участвовать в церемонии вручения "Оскара"

Кейси Афлек отказался участвовать в грядущей церемонии награждения премией "Оскар" из-за голливудского скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Об этом стало известно агентству Reuters.

Согласно сложившейся традиции, статуетку лучшей актрисе должен вручать победитель прошлогодней номинации на "Лучшую мужскую роль". В 2017 свою награду за картину "Манчестер у моря" заслужил Кейси Аффлек. Однако актер заявил о своем отсутствии на церемонии.

Некоторое время назад продюсер Аманда Уайт и оператор Магдалена Рока подали в суд заявление, в котором обвинили Кейси Аффлека в оскорбительных поступках, которые тот, предположительно, совершил в 2010 году во время сьемочного процеса фильма "Я все еще здесь". В связи с обвинениями подозреваемый не желает выходить на сцену "Оскар-2018". В пресс-службе американской Киноакадемии отметили, что высоко оценили подобное решение Кейси Аффлека.