Мединский: Смерть Сенчиной – большая утрата отечественной культуры

Министр культуры России Владимир Мединский высказал соболезнования об усопшей певице Людмиле Сенчиной. Политик отметил душевную щедрость, женственность и обаятельность певицы, гибель которой ознаменовала «большую утрату для культуры России».

Владимир Мединский указал, что Сенчина представляла собой талантливую певицу, обаятельную женщину и «главную Золушку СССР и России». По словам министра культуры, голос певицы задевал душевные струны миллионов поклонников ее творчества. Мединский сообщил, что смерть Сенчиной стала большой утратой для всей культуры России.

По словам Мединского, Сенчина дарила публике свой талант и вызывала восхищение своей отдачей сцене. Политик высказывает слова соболезнования родным, потерявшим Людмилу Сенчину. Также он отмечает, что о певице будут помнить миллионы ее поклонников, которым она запомнилась талантливым исполнением и проникновенными песнями.

Как сообщалось, в Петербурге на 68-м году жизни умерла певица Людмила Сенчина. Супруг исполнительницы сообщил о причинах ее смерти. Сенчина страдала от болезни, последние свои дни она провела в больнице.