Новые рекорды: У Ольги Бузовой 12 миллионов подписчиков в Instagram

Известная певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова продолжает бить рекорды в Сети среди отечественных артистов. Теперь на её Instagram подписано 12 миллионов человек.

Аккаунт Ольги Бузовой является самым популярным в России. Артистка известна тем, что практически ничего не скрывает от публики, каждый день выставляя фотографии или ролики, комментируя что-то в своём стиле и так далее. Контент иногда выходит неоднозначным, и это привлекает поклонников, как сообщает «Версия Инфо».

Стоит отметить, что предыдущий рекорд, в 10 миллионов подписчиков в Instagram, Ольга Бузова набрала 17 июля 2017 года. Тогда знаменитость поблагодарила всех за критику, наблюдения за её победами и поражениями. По её словам, даже хейтеры помогают ей двигаться дальше, поскольку стимулируют активно развиваться. Ольга Бузова порадовалась, что отсутствуют совсем равнодушные к ней люди, а также показала в небольшом ролике старые снимки, как воспоминания.