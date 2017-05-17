На сайте знакомств нашли анкету спутника Волочковой

На одном из сайтов знакомств пользователи наткнулись на анкету возлюбленного Волочковой, в которой указана информация о том, что он проживает в общежитии и ищет себе спутницу для серьезных отношений. В момент когда Анастасия хвастается в своем аккаунте Instagram счастливыми моментами с возлюбленным, и не может нарадоваться своему счастью.

В начале этого месяца балерина выложила фотоснимок, на котором позировала в обнимку с неизвестным молодым человеком, она держала в руках букет роз, стоя возле белого "майбаха". Она прокомментировала фотографию тем, цветы, дорогой автомобиль, и поездку на Мальдивы ей подарил новый молодой человек.

Позже стало известно, что избранником Анастасии стал Михаил Логинов, заместитель главы компании, занимающейся организациями отдыха и туризма. Но совсем недавно всплыло информация об анкете на сайте знакомств, которую разместил сам Михаил Логинов.

В анкете молодой человек указал, что поживает в комнате общежития, у него небольшие доходы, имеется авто, он ищет избранницу возрастом от 20 до 40 лет для серьезных отношений, регулярных встреч и половых отношений, в тот момент, когда балерина радуется своему счастью с мужчиной,выкладывая совместные фотоснимки.