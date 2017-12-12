В Сети появилась новая песня Владимира Высоцкого

В Интернете опубликовали песню на малоизвестные стихи Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в пресс-службе групы Uma2rmaH.

Как рассказал бас-гитарист музыкальной группы Uma2rmaH Сергей Кристовский, пару месяцев назад к ним обратились ребята из "Яндекс.Такси" и предложили спеть песню на малоизвестное стихотворение Владимира Высоцкого. Он отметил, что коллектив тут же согласился, так как эта песня самая необычная из тех, которые они когда-либо записывали.

Новая композиция получила название "Песня таксиста". Данный текст Владимир Высоцкий написал еще в 1972 году для спектакля Ленинградского театра миниатюр "Люди и манекены" и ранее песня нигде не исполнялась.

Кристовский рассказал, что пока он придумывал форму для стихотворения, ему вспомнились 90-е. Он рассказал, что тогда он и его брат Вова подрабатывали частным извозом, то есть, получается почти такси. Он отметил, что эта песня и про них с братом.

Стоит отметить, что премьера композиции приурочена к юбилею Владимира Высоцкого.