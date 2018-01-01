Режиссер Игорь Коняев заявил, что Людмила Сенчина сильно болела

Утром 25 января поступило сообщение о том, что в больнице Санкт-Петербурга скончалась знаменитая актриса Людмила Сенчина. В связи с кончиной артистки многие звезды принесли свои соболезнования, режиссер Игорь Коняев также заявил, что смерть Сенчиной стала для него шоком.

Режиссер ленинградского Театра Музкомедии, где начинала свою карьеру Людмила Сенчина, поделился своими эмоциями и отметил, что кончина актрисы стала для него неожиданностью и шоком. Он отметил, что наверняка театр будет принимать участие организации похорон, однако в настоящий момент он не может сказать точно, так как это все довольно неожиданно.

Также Коняев поделился с журналистами, что в последнее время Людмила Сенчина сильно болела. Он заметил, что тольок родственники погибшей смогут дать комментарии и в подробностях рассказать, что там произошло.