Google опубликовал фото абсолютно голой Эмили Ратаковски

26-летняя модель и артистка Эмили Ратаковски абсолютно оголилась перед своими 16,5 миллионами поклонниками. Она опубликовала в социальные сети Instagram только на несколько секунд.

Отмечается, что это далеко не первый раз, когда Эмили хвастается своим обнаженным телом, и фанаты надеются, что не последний. Известная модель и актриса со сложнопроизносимой фамилией надолго запомнилась мужчинам благодаря съемкам в клипе Робина Тика в песне Blurred Lines.

И впрочем, после откровенного видеоролика красотка не прекращает повышать уровень эндорфина в крови у сильного пола. Ранее стало известно, что Мировой топ-модели Эмили Ратаковски устроили спам-атаку фанаты певца T-killah.