Алена Водонаева прокомментировала трагедию со студентами университета имени Баумана

Алена Водонаева, экс-участница «Дома-2» и популярная ведущая, в своем Instagram разместила пост, посвященный трагедии студентов университета имени Баумана. Звезда призвала родителей контролировать жизнь своих детей, которые все чаще сталкиваются с ложными идеалами в Сети.

Водонаева в своем Instagram разместила пост, в котором она описала свое видение происшествия, случившегося со студенткой университета имени Бауманна и ее бывшим парнем. По словам телеведущей, ситуация повергла ее в шок. По мнению Водонаевой, трагедия должна открыть глаза родителям, которые не обращают внимание на развитие и мировоззрение своих детей.

Однако, особый акцент Водонаева поставила не на произошедшее, а на причины, по которым такое случилось. По мнению звезды, родители детей должны мониторить страницы своих наследников в Сети. Там они могут увидеть, что их дети идеализируют жестокость и мрачный образ жизни.

Помимо этого, Алена Водонаева указала на то, что сейчас о происшествиях и криминале любой ребенок может узнать из социальных сетей. Если ранее криминальные сводки сообщались лишь в новостях, то теперь все преступления и подробности ужасных трагедий можно узнать на любом сайте.