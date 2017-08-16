Татьяна Буланова поделилась о последней встрече с Людмилой Сенчиной

О последней встрече с залуженной артисткой России Людмилой Сенчиной поделилась с репортерами Татьяна Буланова.

Она рассказала, что виделась с певицей около двух месяцев назад, перед тем как актриса была госпитализирована в клинику. Со слов Татьяны, это был очень светлый, чистый, и жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора, она навсегда останется в ее сердце.

С Людмилой Татьяна была знакома уже очень много лет. И два месяца назад женщины случайно встретились на перроне вокзала.

В тот момент, она была как обычно, в отличном расположении духа, улыбчивая и приветливая. Татьяна поделилась, что никогда и не видела ее грустной.

От этой шокирующей новости печально до слез- прокомментировала звезда. Стало известно, что актриса Людмила Сенчина ушла из жизни на 68-году жизни после долгой борьбы с заболеванием. С декабря прошлого года, она пребывала в реабилитационном центре на лечении.