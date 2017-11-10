Иосиф Кобзон прокомментировал смерть Людмилы Сенчиной

Иосиф Кобзон высказал свои сожаления о смерти певицы Людмилы Сенчиной. Народный артист отметил талант исполнительницы, которая подарила слушателям массу красивых песен.

Кобзон назвал Сенчину замечательной певицей. Исполнитель высказал свое сожаление о кончине известной «Золушки». По словам Кобзона, Сенчина была оригинальной исполнительницей, которая не имела похожих.

Как указал Кобзон, на эстраде есть масса певиц, качества которых также хороши. Однако, талант Сенчиной, ее оригинальность и манера исполнения, заявил певец, не имеют аналогов. Иосиф Кобзон скорбит о погибшей. Многие звезды дают свои комментарии и говорят о Сенчиной хорошие слова. Певица запомнилась многим своими песнями, романсами и прекрасным голосом.

Ранее стало известно о смерти Людмилы Сенчиной. Певица дожила до 67 лет, в декабре у нее был День Рождения. Супруг Сенчиной рассказал о трагедии. Так, стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной.