Бузова рассказала, у кого из "Дом-2" искусственная грудь

Знаменитая телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице в соцсети о том, у кого из ее подруг по "Дом-2" ненастоящая грудь. Таким образом, она прорекламировала одного пластического хирурга.

На своей странице в соцсети Бузова опубликовала фотографию экс-участницы "Дома-2" Анастасии Волынец и рассказала о том, что девушка сделала пластическую операцию по увеличению груди. Телеведущая отметила, что оказалась в восторге от результата, ведь она не могла поверить в то, что после родов и кормления грудью можно добиться такого результата.

Также она прикрепила ссылку на аккаунт доктора, проводившего пластическую операцию, и отметила, что для себя она уже все подчеркнула. Многие фанаты Бузовой сошлись во мнении, что таким образом звезда намекнула на скорое увеличение груди.

Стоит отметить, что ранее Анастасия Волынец часто выступала с критикой в адрес фигуры Ольги Бузовой, однако это вовсе не помешало телеведущей похвалить ее силиконовую грудь.