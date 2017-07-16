Полуголая Анастасия Волочкова показала, как готовит завтрак

Скандальная балерина России Анастасия Волочкова не перестает обнажаться перед тысячной публикой. На этот раз Волочкова в обнаженном виде показала, как она готовит завтраки по утрам.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге рассказала своим подписчикам, что редко, но все же может приготовить завтрак себе любимой и дочери Ариадне. «Готовлю завтрак. Я всегда знала, что ложиться спать поздно-это вредно.. Поэтому, я ложусь спать рано!!! Утром», - написала под постом балерина.

Однако многие пользователи Сети так и не поняли, для чего нужно полностью залазить и сидеть на поверхности для готовки пищи. Волочкову раскритиковали и посоветовали заняться делом, нежели публиковать в микроблоге спорные фотографии.