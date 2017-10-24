Открылась новая махинация с элитной недвижимостью Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян вновь отправится в суд. На этот раз судебное заседание состоится по поводу очередной махинации с его недвижимостью.

Как сообщается, в 2017 году Армен Джигарханян вместе со своей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской продал долю в квартире в Староконюшенном переулке. Известно, что поиском покупателя занималась Цымбалюк. Отмечается, что сразу же после заключения договора о купли-продажи компания перевела только половину суммы, прописанной в документе, и пропала. Согласно предоставленным суду документам, оставшуюся сумму сняла экс-супруга Джигарханяна.

Сам артист выдвигает предположение, что его бывшая жена не только тайно сняла деньги, но и договорилась с мошенниками, которые обманули его при покупке квартиры. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Цымбалюк-Романовской.