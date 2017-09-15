Памела Андерсон выходит замуж за молодого футболиста

Ради темноволосого красавца-футболиста Памела Андерсон летом в прошлом году порвала с владельцем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, перестала ходить на свидания в Лондоне. Она закрутила роман с молоденьким футболистом и теперь решила собрать вещи и переехать к избраннику из США во Францию, где и планирует выйти замуж за Адла Рами.

Рами - французский футболист марокканского происхождения, он играет в клубе "Марсель" и за сборную Франции. Теледива решила быть ближе к избраннику и переехала к нему. С собой она взяла только свои личные вещи и щенка Зузу.

Возвращатся домой актриса больше не собирается, если только навестить своих уже взрослых сыновей 20-летнего Дилана и 21-летнего Брэндона. Которые нашли общий язык с молодым избранником матери и одобрили ее выбор.

Он и сами часто навещают Памелу. Самый шикарный особняк по Малибу звезда намерена сдавать. Стоимость аренды в месяц обойдется в 70 тысяч долларов, если на 3 месяца, а если на долгое время то 40 тысяч. Правда желающих пока не нашлось.

Известно, что особняк звезды стоит около двух миллионов долларов. Очень многих удивил тот факт, как Памеле удалось охамутать молодого спортсмена. Со слов самого футболиста, ему все равно какая между ними разница в возрасте. Он считает свою избранницу роскошной женщиной. Известно, что совсем недавно Памела со своим возлюбленным приобрела обручальные кольца.