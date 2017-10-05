Шурыгина: Студентку Бауманки убили из-за "разгульного образа жизни"

Скандально известная "жертва" изнасилования Диана Шурыгина высказала свое мнение относительно убийства студентки Бауманки в Москве. По ее словам, во всем виноват "разгульный образ жизни", который вела жертва.

Общественность всколыхнула жуткая трагедия, которая произошла в Москве. Студент МГТУ им. Баумана убил свою 19-летнюю подругу из-за неразделенной любви. Изначально он избивал девушку, затем изнасиловал, а потом перерезал ей горло и нанес ножевые ранения, после чего снова изнасиловал. Весь "сценарий" убийства он опубликовал на своей странице в соцсети, а затем нанес себе увечья и скончался.

Многие люди уже давали комментарии по поводу произошедшего, не осталась в стороне и Диана Шурыгина, чью историю о двойном изнасиловании обсуждали на всю Россию. По словам Шурыгиной, убийство произошло, потому что психически нездоровый парень устал смотреть на то, как его любимая ведет "разгульный образ жизни". Именно поэтому студент Бауманки решил убить девушку, считает Диана.