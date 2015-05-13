Ольга Бузова опровергла слухи о своем полете эконом-классом

Певица Ольга Бузова прокомментировала слухи о том, что ей не уступили место в бизнес-классе и ей пришлось лететь в эконом-классе. По словам звезды «Дома-2», она всегда летает бизнес-классом и в Москву из Таиланда она также летела «бизнесом».

Не так давно вокруг Ольги Бузовой разгорелся новый скандал. В Сети появились данные о том, что певица приобрела себе билет в эконом-классе и просила бортпроводниц найти человека, который бесплатно уступит ей место в бизнес-классе. В итоге, указывают неподтвержденные источники, места ей так никто не уступил и Бузовой пришлось лететь эконом-классом.

Ольга Бузова прокомментировала слухи и опровергла все данные. Она заявила, что всегда заранее покупает билеты и летает исключительно в бизнес-классе. Из Таиланда в Москву, утверждает Бузова, она также летела бизнес-классом.

Певица отметила, что про нее «часто что-то придумывают». Она также указала на то, что в эконом-классе нет ничего плохого. Если бы у нее не было вариантов и так сложилась бы ситуация, то, заявила Бузова, она спокойно бы летела эконом-классом.