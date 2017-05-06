Бузова подытожила отдых в Таиланде « прощальным» видео

Ольга Бузова завершила отдых в Таиланде, выложив «прощальное видео» с подругами. Певица поблагодарила их за то, что они ей помогают, выразив надежду, что и они почувствовали азиатскую сказку.

В ролике Ольга Бузова и её подруги гуляли по пляжу и веселились. Артистка назвала это время «тайскими каникулами». Поклонников поразило то, что только Бузова была на видео в купальнике, как сообщает «Версия Инфо».

«Ну, неужели больше показать-то нечего?» - возмутилась одна подписчица. Однако многие порадовались за Ольгу Бузову, отметив, что она достойна таких каникул. Стоит отметить, что отдых в Таиланде для певицы действительно был знаменательным. Именно здесь она отметила свой день рождения, где получила в подарок настоящего серого слона, которого, впрочем, забрать не удалось.