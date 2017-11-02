Анастасия Волочкова хочет денег от бывшего любовника из-за скандала с интим-фото

Известная балерина Анастасия Волочкова хочет денег от бывшего любовника, бизнесмена Чермена Дзотова, из-за скандала с интим-фото. Как сообщает VladTime, знаменитость в ультимативной форме потребовала 110 миллионов долларов.

Такая аудиозапись распространилась в Сети. Согласно её тексту, Анастасия Волочкова заявляет, что извиняться перед ней не нужно, но следует дать деньги, которые будут использованы в благотворительных целях. Насколько аудио подлинное, ни балерина, ни бизнесмен в настоящее время не подтвердили.

Комментаторы в Сети отмечают, что если это и правда, но вряд ли Волочкова станет заниматься благотворительностью. Кроме того, сомнительно, чтобы Дзотов стал платить такую сумму. Сам скандал с распространением снимков полового акта с участием балерины и бизнесмена длится не первый день. Бывшие любовники предъявляют друг другу обвинения, и не известно, кто в действительности выставил те самые фото. Некоторые интернет-пользователи считают, что обоим это нужно исключительно ради пиара.