Евгений Петросян озадачил соцсеть своим зажигательным танцем

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян озадачил пользователей социальных сетей своими зажигательными танцами под советские хиты. Он станцевал вместе с двумя чернокожими мужчинами и попросил фанатов угадать, с послами каких стран он выплясывает.

На своей странице в соцсети Евгений Петросян опубликовал довольно необычный пост. Он разместил видео, на котором лихо отплясывает в компании двух чернокожих мужчин под песни советских исполнителей. 72-летний юморист находится в превосходной форме, он с легкостью прыгал и выполнял замысловатые танцевальные па. В комментарии под роликом он написал, что танец, как всегда, получился веселый, а также попросил фанатов угадать, с послами каких стран он танцует.

Поклонники тут же начали выдвигать теории, и предположили, что на видео могут быть послы Эфиопии, Бенина, Зимбабве, Занзибар, "какие-то прибалты". Некоторые в шутку предположили, что с Петросяном танцуют послы Украины и Беларуси, а сам танец назвали прекрасным.