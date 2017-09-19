Дмитрий Маликов просит создавать на него фейки

Популярный исполнитель 90-х Дмитрий Маликов просит фанатов создавать на него фейковые страницы. Певец считает, что благодаря этому он снова сможет стать известным.

Сейчас на странице Маликова в социальной сети Instagram порядка 300 тысяч подписчиков. У многих звёзд шоу-бизнеса есть фейковые страницы. Это такие аккаунты, на которых появляется информация не от первоисточника, а все фотографии и записи просто берут с аккаунта знаменитости. Зачастую фейки обманывают подписчиков и могут даже предоставлять услуги, которых просто не существует.

Пока остальные популярные певцы борются с такими аккаунтами, Маликов решил поощрять их. Пытаясь идти в ногу со временем, исполнитель сможет предоставлять эксклюзивные фотографии создателям фейков, чтобы они могли публиковать уникальный материал, интересующий широкую аудиторию.