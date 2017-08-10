Внук Пугачевой обвинил Бузову в мошенничестве

Никита Пресняков на своей странице обвинил популярную телеведущую Ольгу Бузову в мошенничестве. По его мнению певица накручивает скачивание своих треков из iTunes, однако очень скоро внук Аллы Пугачевой удалил эту публикацию.

Фанаты Ольги Бузовой буквально накинулись на Преснякова с обвинениями и критикой за такое оскорбление Ольги Бузовой. Отмечается, что среди и его подписчиков были поклонники Ольги Бузовой, которые также негативно отреагировали на публикацию певца.

"Никита, какое у вас творчество?", "Вы сами пиаритесь за чужой счет", "Недомужик", "Никита, очень зря вы тронули Ольгу Бузову, теперь надоедливые фанаты не дадут вам покоя", - прокомментировали пользователи социальных сетей.

Отмечается, что в скором времени Никита Пресняков удалил свой пост. Ранее стало известно, что Ольге Бузовой не уступили место в бизнес-классе самолета, не узнав ее.