Полину Фаворскую раскритиковали за выбор помойки вместо пляжа на Бали

Экс-солистка группы «Серебро» Полина Фаворская на данный момент находится на Бали. Она опубликовала необычный снимок, на котором можно заметить грязный пляж, отсутствие людей у морского побережья и заброшенные здания. Поклонники стали критиковать певицу за выбор такого страшного места для отдыха.

Фаворская активно проводит свой отдых и предпочитает спать весь день в отеле. По вечерам девушка отправляется на пляж, откуда делится своими фото. На одном из последних снимков поклонники заметили грязное место для отдыха на Бали. Сама же певица в описании к такому снимку решила рассказать, как хорошо она проводит время на Бали. Однако были и проблемы: один из дней она провела в больнице, потому что у Ман воспалился зуб мудрости. Страховку получить так и не удалось, уточняет Фаворская.

Поклонники же посоветовали певице больше не ездить на Бали, потому что, по их мнению, территория там грязная, а на таких пляжах просто невозможно насладиться отдыхом. «Как на помойке, вообще кошмар», - написал один из фанатов. Его поддержали более сотни других комментаторов, которые посчитали отпуск Фаворской неудачным.