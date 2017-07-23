Суд вынес решение по делу о плагиате в песне Егора Крида

24 января Басманный суд Москвы вынес решение по делу, где лейбл Black Star обвиняется в плагиате, который истец Алексей Вдовиченко увидел в песне Егора Крида «Папина дочка». В данной песне суд плагиата не увидел, иск о взыскании с лейбла 4 миллионов рублей был не одобрен.

Как стало известно, в ходе суда было установлено, что песня Крида не является плагиатом. Более того, во время разбирательства появились данные, свидетельствующие о том, что истец фальсифицировал документы и факты, которые тот применял для подтверждения своей позиции. Специалисты фоноскопии в ходе проверок проанализировали файл, который истец предоставлял в качестве оригинала, на который Крид, якобы, сделал плагиат. Эксперты пришли к выводу, что файл не соответствуют указанной дате его создания.

В итоге, суд не удовлетворил иск Алексея Вдовченко, который намеревался взыскать с лейбла Black Star 4 миллиона рублей. Также истец требовал изъять песню из всех ротаций и полностью лишить композицию публичного доступа.

Поводом для разбирательств стала гитарная партия в песни Крида «Папина дочка». Истец считал, что в данной композиции ее авторы умышленно «скопировали» его произведение. Однако, доказательства и факты, предоставленные Вдовченко, суд не убедили.