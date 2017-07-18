Полина Гагарина шокировала фанатов плоской грудью

Популярная российкая артистка Полина Гагарина полностью восстановилась после родов. На данный момент певица находится на отдыхе на Мальдивах.

Она хвастается фанатам множеством фото, и одно из них шокировало пользователей. Актриса сильно похудела и лишилась пышной груди. Она рассказала, что такой отдых для нее - привычноедело, так как и до этого она активно отдыхала. На острове она посещает спа-салоны и тренажерный зал для поддержания себя в форме.

Она считает, что отдых очень многое значит в жизни, и сравнила это с занятием любимым делом. "Если человек смог найти себя, ему необходимы силы для того, чтобы продвигаться дальше", - прокомментировала телезвезда, и посоветовала всем почаще отдыхать, так как без отдыха невозможно настроится на новые действия.

Фанаты обратили внимание на плоскую грудь певицы, однако некоторые просто ссылались на не очень удачно подобранный ракурс. Некоторые высказали мнение, что этот купальник не подчеркивает ее достоинства. И, несмотря на кучу отрицательных комментариев, фотоснимок набрал больше 30 тысяч отметок "Мне нравится". Ранее стало известно, что Полина Гагарина раскрыла секрет своего похудения на 23 килограмма.