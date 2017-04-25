СМИ: Элтон Джон сделает заявление о намерении уйти со сцены

Британский певец Элтон Джон может сделать заявление о том, что он покидает сцену. Об этом сегодня, 24 января, сообщают западные СМИ.

Как сообщается, 70-летний знаменитый британский исполнитель и композитор Элтон Джон в скором времени обязательно сделает заявление о том, что принял решение покинуть большую сцену и уйти на пенсию. Точная дата, когда он это сделает, пока остается неизвестной, однако западные таблоиды отмечают, что это событие произойдет довольно скоро. Такое решение Элтона Джона связывают с проблемами со здоровьем.

По данным некоторых СМИ, 19 мая Элтон Джон даст свой прощальный концерт и навсегда покинет сцену.

Напомним, что ранее Элтон Джон уже неоднократно заявлял о том, что хочет уйти со сцены, чтобы остаток жизни провести со своими детьми. Он отмечал, что хочет отвозить и забирать детей со школы, делать вместе с ними уроки, переживать перед контрольными и делать все, что делают нормальные родители, чтобы не пропустить эту часть детства своих детей.